Samsung Galaxy Watch 4: lo smartwatch perfetto IN OFFERTA SHOCK su Amazon

Gli smartwatch sono ormai un device molto comune, ognuno di noi ne ha uno al polso. Si tratta di dispositivi molto utili e che offrono numerose funzionalità. Tra questi, ovviamente, non potevano mancare i dispositivi di un'azienda leader in tutto ciò che riguarda i prodotti tecnologici: stiamo parlando chiaramente di Samsung che con la sua linea Galaxy Watch è riuscita a realizzare dei prodotti di assoluta qualità. In particolar modo oggi segnaliamo l'ottima offerta proposta da Amazon: 56% di sconto, dunque più della metà, sul Galaxy Watch 4 di Samsung per un prezzo finale di 119,00€ a fronte del prezzo di listino di 269,00€.

Lo smartwatch perfetto ad un prezzo stracciato: 56% di sconto sul Samsung Galaxy Watch 4

Con il Galaxy Watch 4 di Samsung potrai imparare a conoscere il tuo corpo, monitorando i tuoi progressi di fitness con il primo smartwatch che misura comodamente la composizione corporea. Monitora i tuoi passi e gareggia con gli amici in una competizione divertente tramite una bacheca in tempo reale. Le sfide prevedono medaglie e un sistema a punti per rendere l’esercizio socialmente divertente, stimolante e gratificante. Presenta anche il Fitness Tracking che monitora attività e punteggi di fitness sul tuo smartwatch android. Conta i passi, controlla le calorie e sfrutta il GPS durante lo sport.

Pressione sanguigna ed elettrocardiogramma sotto controllo con il sensore Samsung BioActive di questo orologio fitness che ti permette il monitoraggio ECG e la misurazione della pressione sanguigna in tempo reale. La funzione di monitoraggio del sonno dello smartwatch, inoltre, rileva e analizza mediante approccio olistico le fasi del tuo sonno mentre riposi. Opzioni di misurazione avanzate ti consentono inoltre di controllare i livelli di ossigeno nel sangue e il tuo russare. Compatibile, infine, con smartphone con sistema operativo Android 6.0 o successivo e RAM superiore a 1.5 GB.

Il Samsung Galaxy Watch 4 è attualmente in sconto del 56% su Amazon per un prezzo finale di 119,00€. Approfittatene!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.