Samsung Galaxy Watch 4: bastano 129€ per averlo al polso (-52%)

Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch 4, nella versione da 40mm, è in offerta su Amazon a 129 euro, per effetto del 52% di sconto sul prezzo consigliato di 269 euro. La promo si applica a diverse colorazioni, tra cui Nero. Ecco il link all'offerta.

Il Galaxy Watch 4 di Samsung rientra tra i migliori smartwatch Wear OS oggi disponibili. Non è un caso che sia il dispositivo che per primo ha introdotto il sistema operativo di Google tra gli indossabili di Samsung, dando poi il là al successo delle versioni successive (Watch 5 e Watch 6).

Samsung Galaxy Watch 4 in sconto del 52% su Amazon

Sono numerosi i punti di forza del Galaxy Watch 4. Uno su tutti il design, divenuto ormai iconico, come testimoniano i suoi successori diretti.

Un altro elemento chiave è il Samsung BioActive, il sensore che ha introdotto per la prima volta negli smartwatch dell'azienda coreana la misurazione della composizione corporea: dai muscoli scheletrici alla percentuale di grassi, passando per l'acqua corporea, tutti aspetti importanti da conoscere per raggiungere i propri obiettivi.

Tra le altre cose, il sensore di Samsung supporta il monitoraggio ECG e la misurazione della pressione sanguigna in tempo reale. Inoltre è in grado di verificare eventuali ritmi cardiaci anomali grazie all'elettrocardiogramma e inviare i dati al tuo telefono per una convidisione più semplice.

Samsung Galaxy Watch 4 è in offerta a soli 129 euro su amazon.it. Gli utenti abbonati a Prime beneficiano delle spese di spedizione gratuite e della consegna ultra-rapida, dato che l'articolo è venduto e spedito da Amazon. La disponibilità è immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.