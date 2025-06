Samsung Galaxy Unpacked 2025: annunciate data e ora dell'evento

Samsung si prepara a ridefinire il panorama tecnologico con il prossimo Samsung Galaxy Unpacked, un evento atteso che si terrà il 9 luglio 2025 a Brooklyn alle ore 16:00 italiane. Con l'annuncio di innovazioni che spaziano dagli smartphone pieghevoli ai dispositivi indossabili, fino alle soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, l'azienda mira a trasformare il rapporto tra tecnologia e vita quotidiana.

L'intelligenza artificiale mobile

Al centro dell'evento ci sarà Galaxy AI, una nuova interfaccia utente progettata per trasformare i dispositivi in assistenti proattivi. A differenza dei sistemi tradizionali che si limitano a rispondere ai comandi, questa tecnologia sfrutta l'analisi contestuale in tempo reale per anticipare le necessità degli utenti. Grazie a componenti hardware avanzati, Galaxy AI rappresenta un passo avanti verso un'esperienza digitale più intuitiva e personalizzata, incarnando la visione di Samsung per il futuro.

Un pieghevole da record

Tra le novità più attese spicca il Galaxy Z Fold 7, che stabilisce nuovi standard nel settore dei dispositivi pieghevoli. Con uno spessore di soli 4,54 mm quando aperto e 9,1 mm da chiuso, questo smartphone è un capolavoro di ingegneria.

Il display esterno è stato ampliato a 6,5 pollici, offrendo proporzioni simili agli smartphone tradizionali, mentre lo schermo interno raggiunge una diagonale di 8,2 pollici, la più grande del mercato. Galaxy Z Fold 7 punta a combinare funzionalità avanzate con un design rivoluzionario, attirando l'attenzione degli appassionati di tecnologia.

Flip reinventato e versione economica

Un'altra grande innovazione sarà il Galaxy Z Flip 7, che introduce un display esterno a copertura completa, consentendo l'utilizzo completo delle applicazioni senza aprire il dispositivo. Questo modello è alimentato dal potente processore Snapdragon 8 Elite "for Galaxy", che garantisce prestazioni elevate.

Per rendere la tecnologia pieghevole più accessibile, Samsung presenterà anche una versione economica, il Galaxy Z Flip 7 FE, pensata per democratizzare l'accesso a queste innovazioni. Con questa mossa, Samsung intende consolidare la sua posizione di leader nel segmento degli smartphone pieghevoli.

Smartwatch evoluti per il benessere

L'evento sarà anche il palcoscenico per il lancio della serie Galaxy Watch 8, che comprenderà tre modelli: Watch 8, Watch 8 Classic e Watch 8 Ultra. Questi smartwatch si distinguono per il design "squircle" (quadrato con angoli arrotondati) e il ritorno della ghiera fisica rotante nel modello Classic.

La nuova piattaforma One UI 8 Watch introdurrà funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute, offrendo un approccio più completo alla gestione del benessere fisico. La serie Galaxy Watch 8 rappresenta un ulteriore passo avanti nella tecnologia indossabile, con un focus particolare sulla salute e il benessere.

Brooklyn come simbolo di innovazione

La scelta di Brooklyn come sede dell'evento non è casuale. Questo quartiere di New York, noto per il suo dinamismo creativo e culturale, è il luogo ideale per presentare innovazioni destinate a trasformare il modo in cui interagiamo con la tecnologia. Samsung ha scelto Brooklyn per sottolineare il suo impegno verso l'innovazione e il progresso tecnologico.