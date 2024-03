Samsung Galaxy Tab S9 FE al MINIMO STORICO: oggi RISPARMI 150 EURO

È il tablet più desiderato in assoluto ed oggi può essere tuo al suo prezzo minimo storico! Si tratta del Samsung Galaxy Tab S9 FE, al momento disponibile su Amazon a soli 399 euro grazie ad un mega sconto del 27%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un'offerta del genere è irripetibile, coglila al volo!

Samsung Galaxy Tab S9 FE: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE si caratterizza per specifiche tecniche di alto livello ed è ideale sia a lavoro che per l'intrattenimento quotidiano.

È dotato di un display da 10,9 pollici ampio e luminoso anche all'aperto: la funzionalità Vision Booster ti permette ti avere una visibilità ottimale sotto il sole diretto, quindi potrai utilizzarlo tranquillamente all'esterno. In più potrai guardare serie tv, navigare o editare i tuoi video in modo fluido grazie allo schermo con refresh rate a 90Hz che protegge la tua vista grazie a emissioni di luce blu ridotte.

La batteria a lunga durata da 8.000 mAh ti permette di utilizzare il dispositivo per l'intera giornata senza rischiare di rimanere a corto di energia. Inoltre il tablet risulta super resistente grazie alla scocca in metallo e alla classificazione IP68 che lo protegge da acqua e polvere in ogni contesto.

Nella promozione è inclusa la S Pen con cui disegnare, scrivere liberamente ed esprimere tutta la tua creatività quando e dove vuoi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.