Samsung Galaxy Tab S9 FE adesso IN PROMO su Amazon!

Sei alla ricerca di un tablet? Perché accontentarti del primo che trovo quando puoi averne uno stratosferico, bello e dalle prestazioni elevate? Lo abbiamo trovato per te ma ha qualcosa in più: oggi è anche in promo! Su Amazon puoi acquistare il Samsung Galaxy Tab S9 FE ad un prezzo scontato!

Non solo è tuo ad un prezzo scontato ma grazie al servizio Cofidis, che Amazon mette a tua disposizione, puoi decidere di dilazionare la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero! E poi se sei cliente Prime ricevi il tuo pacco praticamente entro 24 ore dall'ordine. Così già domani inizi ad usare il tuo nuovissimo Galaxy Tab ma lo paghi in tutta calma e serenità!

Samsung Galaxy Tab S9 FE, semplicemente magnifico!

Un design colorato per esplorare un mondo di creatività e intrattenimento con Galaxy Tab S9 FE, goditi l'ampio display per guardare, creare e condividere i tuoi progetti e asseconda la tua personalità con le bellissime colorazioni Gray, Mint, Silver e Lavender.

Disegna e scrivi liberamente con la nuova S Pen resistente all'acqua inclusa nella confezione. Dai libero sfogo alla tua creatività con le app professionali e la S Pen Creator Edition. E ancora disponi di un ampio display da 10,9 pollici luminoso anche all'aperto. Vision Booster ti permette ti avere una visibilità ottimale anche sotto il sole diretto, contrasto e colore perfetti dallo studio all’aria aperta.

Contenuti sempre fluidi e realistici. Guarda serie tv, naviga o edita i tuoi video in modo fluido grazie al display con refresh rate a 90Hz. Inoltre questo Galaxy protegge la tua vista grazie a emissioni di luce blu ridotte. E poi è resistente e duraturo. Libera la tua creatività dove vuoi grazie alla batteria a lunga durata, alla scocca in metallo e alla classificazione IP68 che protegge il Galaxy e la S Pen da acqua e polvere in ogni contesto.

