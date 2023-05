Solo 8 unità disponibili (al momento della stesura di questo articolo), e - se è nella tua lista dei desideri - ti consiglio di fare in fretta. Il Samsung Galaxy Tab S8+ 5G è un tablet di gamma alta, l'unico vero rivale di iPad Pro, ed è attualmente disponibile a 949€ su Amazon, ovvero 400€ in meno rispetto al prezzo di listino. La spedizione è gratuita se ti abboni a Prime, e puoi pagare anche in 12 comode rate da 79,09€ senza interessi né costi nascosti.

Samsung Galaxy Tab S8+: l'unico rivale di iPad Pro è scontato di 400€ su Amazon

Rispetto al modello base, la versione Plus del Samsung Galaxy Tab S8 ha dalla sua un display sAMOLED ancora più ampio (12,4 pollici), un batteria più capiente e uno lettore d'impronte digitali integrato nel pannello frontale.

Il display con risoluzione nativa di 2800 x 1752 è uno spettacolo per gli occhi ed è l'ideale per ogni tipo di operazione tu voglia svolgere. Per i contenuti multimediali è una goduria, e per la produttività mette a tua disposizione tutto lo spazio necessario. A tal proposito, la S-Pen (inclusa!) si rivela un partner perfetto: la puoi usare per disegnare, scrivere appunti al volo e prendere nota di quell'idea geniale che non puoi assolutamente dimenticare.

Il design è lineare e pulito, valorizzato dalla scelta di materiali premium. Il Samsung Galaxy Tab S8+ è un device top di gamma, e lo si capisce anche dal comparto fotografico. Come spiega infatti il gigante sudcoreano, la doppia fotocamera anteriore (grandangolare + ultra-grandangolare) offre un'eccezionale campo visivo, per video 4K ottimali. L'inquadratura automatica, poi, mette al centro i soggetti che parlano, e c'è anche lo zoom per renderti più partecipe della scena.

Il Galaxy Tab S8+ di Samsung è tra i migliori della sua categoria e non a caso può anche prendere il posto di un notebook. Basta aggiungere una tastiera con trackpad, ad esempio, e il gioco è fatto.

