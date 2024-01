Samsung Galaxy Tab S7 FE al PREZZO più BASSO di SEMPRE (-60€)

Grande promozione di Amazon per uno dei migliori tablet sul mercato che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Dunque non aspettare che l'offerta scada, metti subito nel tuo carrello Samsung Galaxy Tab S7 FE a soli 499 euro, invece che 559,18 euro.

Grazie a questo sconto dell'11% oggi puoi risparmiare ben 60 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Fai attenzione però perché è un'occasione a tempo limitato e quindi a breve potrebbe finire tutto.

Samsung Galaxy Tab S7 FE a un super prezzo da non farsi scappare

Senza dubbio Tab S7 FE a questa cifra è un vero best buy. Ha un bellissimo display da 12,4 pollici con cornice sottile e colori vividi per un'immersione totale. Possiede doppi altoparlanti con audio Dolby Atmos e 3 microfoni integrati, più videocamera ad alta risoluzione. Inoltre inclusa trovi la S Pen che ti permette di scrivere e disegnare proprio come su un foglio di carta.

Monta il potente processore Snapdragon 750G di Qualcomm con a supporto 6 GB di RAM che rendono tutto veloce e 256 GB di memoria interna per non fare sacrifici. Ha una batteria da 10.090 mAh che garantisce ben 13 ore di autonomia. E il design è robusto, sottile e leggero.

Un vero affare da non perdere. Per cui vai adesso su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab S7 FE a soli 499 euro, invece che 559,18 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

