Samsung Galaxy Tab S6 Lite SCONTATO del 44% su Amazon!

Hai bisogno di un nuovo tablet? Ne vuoi uno dalle prestazioni eccellenti che non sei costretto a sostituire dopo poco? Perfetto, allora mettiti comodo e goditi quello che abbiamo scovato per te su Amazon: Samsung Galaxy Tab S6 Lite scontato del 44%. In pratica lo paghi oltre 194 euro in meno rispetto al suo attuale costo di mercato. E in più puoi pagarlo in piccole e comode rate mensili a tasso zero.

Samsung Tab S6 Lite, il tablet perfetto esiste!

Soffermiamoci ora sulle caratteristiche tecniche di questo dispositivo firmato Samsung.

La S Pen , maneggevole e precisa, minimizza gli sforzi e ottimizza la tua ispirazione, le tue idee e i tuoi progetti. Il supporto magnetico laterale ti permetterà di averla sempre con te.

L' applicazione Samsung Notes migliora la tua produttività: ingrandisci fino al 300% per una scrittura precisa, evidenzia il testo e converti il testo in formato digitale con un tocco.

Leggerezza e impugnatura confortevole per un uso prolungato. La S Pen, con 4.096 livelli di pressione e una punta sottile e precisa, offre un’esperienza di scrittura come quella di una penna vera.

Vivi un'esperienza Smart Home completa. Ricevi telefonate e manda messaggi con il tuo Galaxy Tab S6 Lite anche se tablet e telefono sono collegati a reti differenti.

Galaxy Tab S6 Lite vanta di un ampio schermo da 10.4 pollici per una visualizzazione dinamica e immersiva. Guarda contenuti YouTube Premium o Netflix e condividili con tutta la tua famiglia.

Doppio Speaker con Dolby Atmos & Sound by AKG per una riproduzione audio potente e ben bilanciata. Riproduci musica senza interruzioni sul tuo Galaxy Tab con Spotify.

Dotato di una batteria a Ricarica Rapida da 7.040 mAh . Questo significa che puoi goderti fino a 13 ore di visualizzazione senza doverti preoccupare di rimanere a corto di batteria

Tutto lo spazio che vuoi in un tablet leggero e sottile solo 7mm. Il corpo in metallo di questo Samsung racchiude una RAM da 4 GB e una memoria interna da 64 GB espandibile con microSD fino a 1 TB.

Prendilo ora su Amazon!

