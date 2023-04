Samsung Galaxy Tab S6 Lite con S Pen al 32% in MENO

Se vuoi un tablet dalle ottime prestazioni senza spendere una barcata di soldi allora oggi ho trovato l'offerta giusta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Tab S6 Lite + S Pen a soli 298,28 euro, anziché 439,99 euro.

Oggi puoi fare un vero polpaccio. Grazie a questo sconto del 32% avrai un notevole risparmio e soprattutto ti porti a casa un tablet da 10,4 pollici eccezionale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis check-out.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite + S Pen a un prezzo wow

Non ci sono molti giri di parole da fare, a questo prezzo un tablet così non si trova tutti i giorni. Samsung Galaxy Tab S6 Lite si presenta con un bellissimo display da 10,4 pollici LCD. Un peso di soli 465 g e uno spessore di appena 7 mm. Grazie al processore Octa-Core Snapdragon 720G di Qualcomm offre ottime prestazioni.

È dotato di un doppio speaker con Dolby Atmos e Sound by AKG che restituisce un audio stupendo. Gode di una super batteria da 7040 mAh che ti permette di usarlo per tantissimo tempo, fino a 13 ore di video. E inclusa trovi la mitica S Pen che ti permette di scrivere e disegnare in modo professionale.

Fai in fretta perché difficilmente un'offerta così allettante potrà durare a lungo. Perciò, prima che sparisca, vai su Amazon acquista il tuo Samsung Galaxy Tab S6 Lite + S Pen a soli 298,28 euro, anziché 439,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.