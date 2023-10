Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 161€ in MENO è un vero AFFARE

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione che trovi in esclusiva su Amazon che ti permette di acquistare un tablet eccezionale a un prezzo super vantaggioso. Dunque non perdere tempo, metti subito nel tuo carrello Samsung Galaxy Tab S6 Lite a soli 328,15 euro, invece che 489,90 euro.

Goditi questo sconto del 33% e risparmia 161 euro sul totale. Un affare da non perdere assolutamente. Questo tablet ha un ottimo rapporto qualità prezzo e adesso costa ancora meno. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite da 128GB con S Pen inclusa

In questa promozione troverai inclusa la mitica S Pen, con cui potrai scrivere e disegnare per dare sfogo alla tua fantasia. Questa penna digitale ha un'impugnatura ergonomica ed è sensibile alla pressione. S6 Lite ha una cornice sottile con un ampio display da 10,4 pollici sensibile al tocco e perfettamente visibile anche alla luce del sole.

È dotato di un doppio speaker con Dolby Atmos che riproduce un audio potente e preciso. Monta il processore Octa-core Snapdragon 7120G di Qualcomm, supportato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile. Possiede una super batteria da 7040 mAh con ricarica rapida e Android 12.

Insomma oggi sei di fronte a un fantastico tablet, dalle prestazioni eccezionali, a un prezzo molto più basso. Quindi non aspettare che tutto finisca, anche perché come ti dicevo le unità disponibili sono pochissime. Quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab S6 Lite a soli 328,15 euro, invece che 489,90 euro. Se completi l'ordine subito lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

