Samsung Galaxy Tab A9+: il RE dei medio gamma con le Buds FE in REGALO

Se vuoi acquistare un tablet dalle ottime prestazioni spendendo il meno possibile allora vai su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Tab A9+ a soli 274,27 euro, invece che 309 euro. E in regalo a tempo limitato avrai le bellissime cuffiette Bluetooth Galaxy Buds FE.

Un vero affare, primo perché questo è un tablet spettacolare che regala ottime prestazioni, con uno scomparto hardware d'eccellenza e un display mozzafiato. Secondo, perché avrai in omaggio dei bellissimi auricolari senza fili del valore di 100 euro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy Tab A9+ e Buds FE a prezzo WOW

Già avere a questa cifra un tablet di questo livello sarebbe bastato come ottima offerta ma se ci aggiungiamo anche le cuffiette Bluetooth in regalo diventa un best Buy. Tab A9+ ha un display generoso da 11 pollici, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Monta come sistema operativo Android 13 e possiede una super batteria da 7.040 mAh.

Le cuffiette Buds FE che avrai in regalo hanno un design innovativo. Sono piccole e leggere e garantiscono un comfort eccezionale. Sono dotate della riduzione del rumore e di una batteria da ben 30 ore con una sola ricarica.

Non c'è davvero tempo da perdere, l'offerta non durerà in eterno. Quindi prima che non sia più disponibile vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab A9+ a soli 274,27 euro, invece che 309 euro. E in regalo avrai le bellissime cuffiette Bluetooth Galaxy Buds FE. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

