Samsung Galaxy Tab A9: il tablet PIU' DESIDERATO oggi lo paghi POCHISSIMO

Alla ricerca di un tablet potente, versatile e allo stesso tempo economico? Si tratta del Samsung Galaxy Tab A9

Samsung Galaxy Tab A9: caratteristiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Tab A9 vanta delle specifiche tecniche di alto livello che lo rendono ideale sia per il lavoro che per l'intrattenimento quotidiano.

Si caratterizzia per uno stile moderno e un display raffinato: nello specifico presenta un elegante corpo in metallo color Navy, ed è dotato di display ampio e brillante per un intrattenimento coinvolgente ed immersivo in tutte le condizioni di luce. In più il Galaxy Tab A9 ti permette di dividere lo schermo in due parti per un multitasking efficiente. Disegna, guarda immagini e intrattieni una conversazione video con due app aperte simultaneamente, senza la necessità di chiuderne una.

Allo stesso modo, grazie ai suoi altoparlanti di qualità, questo dispositivo offre un audio dinamico ed immersivo così potrai ascoltare musica e film con chiarezza e profondità strabilianti.

Questo modello offre fino a 8GB di RAM per ottimizzare le prestazioni durante il multitasking e una capacità di archiviazione di 128 GB, ampliabile fino a 1TB: ciò vuol dire che permette di salvare tutti i tuoi file in alta risoluzione, conservare di più ed eliminare di meno.

