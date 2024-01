Samsung Galaxy Tab A9 da 8,7" in OFFERTA e in REGALO le Galaxy Buds FE

Stai pensando di acquistare un tablet da poco meno di 9 pollici così che sia più maneggevole e non vuoi spendere molto? Allora dai un'occhiata a questa super offerta. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy Tab A9 da 8,7 pollici a soli 189 euro. E in regalo riceverai le splendide cuffiette wireless Galaxy Buds FE.

Una vera bomba da non perdere. Questo tablet offre prestazioni eccellenti, e in più avrai degli auricolari Bluetooth pazzeschi senza pagare nulla. Inoltre se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy Tab A9 da 8,7 pollici è la soluzione migliore

Sicuramente se stai cercando un tablet che non sia troppo ingombrante ma allo stesso tempo garantisca prestazioni elevate, questo fa al caso tuo. Ha un corpo robusto e leggero con un display LCD da 8,7 pollici e una fotocamera posteriore da 8 MP. Monta il potente processore MediaTek G99 a 8 Core ed è dotato di 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Da non dimenticare che otterrai anche le mitiche Galaxy Buds FE del valore di circa 99 euro con riduzione del rumore e un design innovativo che garantisce un comfort incredibile. Sono leggerissime e hanno una batteria gigantesca da ben 30 ore con una sola ricarica. E se non hai fretta puoi risparmiare ulteriormente come puoi vedere qui sotto.

Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab A9 da 8,7 pollici a soli 189 euro. E in regalo riceverai le splendide cuffiette wireless Galaxy Buds FE. Li riceverai entrambi a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

