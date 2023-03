Samsung Galaxy Tab A8, uno dei tablet più ricercati ad un prezzo speciale su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab A8 è uno dei tablet più ricercati dell'anno grazie al prezzo contenuto, ma è anche un modello aggiornato rispetto al Tab A7. Il nuovo schermo da 10,5 pollici garantisce una risoluzione di 1920 per 1200 pixel, con colori, contrasto e angoli di visione superiori alla media. Nonostante ciò, il Galaxy Tab A8 è leggermente più scuro del Galaxy Tab A7, ma la laminazione completa e la certificazione Widevine L1 lo rendono comunque di qualità superiore, consentendo la visione di flussi ad alta definizione (HD) da provider come Netflix. Acquistalo su Amazon a soli 229,00€ invece di 309,90€.

Il Galaxy Tab A8 include quattro altoparlanti sui bordi del dispositivo, offrendo un'autentica esperienza di suono stereo che lo rende migliore di molti altri tablet che costano meno. Tuttavia, non è paragonabile al suono di tablet moderni come l'iPad Pro o il Samsung Tab S7. Anche se la S Pen di Samsung non è compatibile con questo modello, le penne touchscreen capacitive per device Android possono essere utilizzate sul device.

L'A8 è dotato di una CPU Unisoc Tiger T618, di 3GB o 4GB di RAM e di 32GB o 128GB di memoria interna, forniti tutti da Samsung. Anche se non è disponibile con 5G, il tablet può essere acquistato con LTE. Il test Geekbench 5 mostra che le prestazioni grafiche dell'A8 sono nettamente superiori a quelle dell'A7 e risulta più veloce del tablet Nokia T20, che si colloca nella stessa fascia di prezzo.

Anche se il Galaxy Tab A8 non è il miglior tablet da gioco, può eseguire la maggior parte dei giochi. Tuttavia, il dispositivo di archiviazione da 32GB è troppo limitato quando si iniziano ad aggiungere giochi e, quindi, si consiglia di passare ad almeno 64GB. In conclusione, il Samsung Galaxy Tab A8 è un ottimo tablet con un prezzo contenuto, ma ci sono dei compromessi da considerare rispetto ai modelli più costosi. Se si è alla ricerca di un tablet di fascia economica, questo è sicuramente un'ottima opzione. Approfitta ora dello sconto del 26% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

