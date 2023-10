Samsung Galaxy Tab A8 torna vicino al minimo storico su Amazon (188€)

Su Amazon il Samsung Galaxy Tab A8 torna vicino al minimo storico grazie all'ultima offerta di oggi, che fa crollare il prezzo a 188,99 euro. Il modello in promo è quello uscito nel 2022, con a bordo il sistema operativo Android 11.

Il Galaxy Tab A8 è un tablet dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, pensato per l'intrattenimento con il suo schermo da 10,5 pollici FullHD+ e la produttività grazie alla funzione Multi-Active Window, che consente di eseguire fino a tre app in contemporanea offrendo le opzioni di visualizzazione a schermo diviso e visualizzazione a comparsa.

Samsung Galaxy Tab A8 in offerta a 188 euro su Amazon

Del Tab A8 di Samsung colpisce da subito l'ampio display da 10,5 pollici con una cornice di appena 10,2 millimetri. Si tratta di uno schermo ideale non solo per le attività in multi-tasking ma anche per la visione di film, serie TV ed eventi sportivi in streaming, grazie anche alla risoluzione FullHD+ e l'integrazione di quattro altoparlanti Dolby Atmos.

L'eccellente rapporto qualità-prezzo è dovuto al fatto che si tratta di un tablet completo nonostante appartenga a una fascia di prezzo economica, trovandosi sotto i 200 euro. Un'ulteriore dimostrazione di ciò è la presenza di un potente processore octa-core affiancato da una memoria interna di 128 GB e 4 GB di RAM. In più è possibile aumentare la capacità di memoria fino a 1 TB con l'aggiunta di una semplice scheda microSD.

Ottima anche l'autonomia, grazie alla capacità della batteria pari a 7.040 mAh, a cui si aggiunge la ricarica rapida da 15W.

Approfitta ora dell'ultima offerta di Amazon sul Samsung Galaxy Tab A8 per acquistare l'ottimo tablet del colosso coreano al super prezzo di 188,99 euro. Le spese di spedizione sono gratuite per tutti gli utenti Prime.

