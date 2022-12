Samsung Galaxy Tab A8: prezzo STRACCIATO su Amazon

Goditi questo notevole ribasso proposto da Amazon per avere un bellissimo tablet da 10,5 pollici. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy Tab A8 a soli 231 euro, invece che 309,90 euro.

Grazie a questo sconto del 25% avrai un risparmio di quasi 79 euro. Inoltre quest'offerta prevede anche l'opportunità di pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out. In questa versione avrai a disposizione 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Sicuramente ottime caratteristiche per il prezzo che andrai a pagarlo. Monta il sistema operativo Android 11 che riesce a regalarti ottime prestazioni e fluidità.

Samsung Galaxy Tab A8: ottimo tablet a prezzo mini

Samsung Galaxy Tab A8 monta un potente processore Octa-core che, abbinato al sistema operativo Android 11, ti garantisce ottime performance. Potrai guardare contenuti video in streaming nell'ampio display da 10,5 pollici dai colori vivaci e intensi. Ha un corpo in metallo ultra sottile, leggero e molto elegante. Possiede una mega batteria da 7040mAh in grado di durare per molte ore e una ricarica rapida da 15W.

È poi dotato di quattro altoparlanti Dolby Atmos che ti permettono d'immergerti completamente nei tuoi contenuti, regalandoti un suono di altissima qualità. Puoi sfruttare diverse funzioni tra cui ad esempio la possibilità di dividere lo schermo in due. I 4GB di RAM uniti ai 128GB di memoria interna sono più che sufficienti per soddisfare le tue esigenze.

A un prezzo del genere è davvero difficile trovare di meglio. Inoltre avrai la garanzia di uno dei brand leader nel settore. Se non vuoi rischiare di perdere quest'offerta dovrai sbrigarti. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab A8 a soli 231 euro, invece che 309,90 euro.

