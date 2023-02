Samsung Galaxy Tab A7 è da prendere ADESSO, su Amazon a 142€

Ti segnalo questa offerta che è veramente da non farsi scappare. Se fai presto puoi fare tuo un tablet spettacolare a un prezzo molto conveniente. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Tab A7 a soli 142,89 euro, invece che 239,90 euro.

Sì è tutto vero, con questo sconto del 40% avrai un risparmio di ben 97 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Galaxy Tab A7 ha un bellissimo schermo da 10,4 pollici, una batteria gigantesca e monta il sistema operativo Android 10.

Galaxy Tab A7: a questo prezzo non c'è tempo da perdere

In questo momento puoi avere Galaxy Tab A7 quasi al minimo storico, per cui va da sé che dovrai veramente essere veloce per riuscire ad accaparrartelo. Goditi le immagini dai colori vividi e intensi nel bellissimo display dinamico da 10,4 pollici. Immergiti nei tuoi contenuti audio e video grazie ai 4 altoparlanti Dolby Atmos. Il suo design leggero e sottile ti permetterà di portarlo ovunque con te.

Monta un potente processore Octa-core con a supporto 3GB di RAM e 32 GB di memoria che potrai espandere fino a 1TB con una microSD. Possiede una fotocamera principale da 8 MP e una anteriore da 5 MP ottimizzata per le videochiamate. È dotato di una batteria gigante da 7040 mAh io grado di accompagnarti per tutto il giorno. E poi, con la ricarica rapida, in un attimo è di nuovo al 100%.

Ma ora, non dilunghiamoci troppo sulle caratteristiche indubbiamente ottime di questo tablet. Fai presto perché l'offerta è destinata a durare poco. Corri su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab A7 a soli 142,89 euro, invece che 239,90 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.