Samsung Galaxy Tab A7 Lite SBANCA TUTTO: mai visto a questo prezzo (113€)

Dotato di un display da 8,7" il Samsung Galaxy Tab A7 Lite è un tablet Android la cui cornice ridotta al minimo e la confortevole forma compatta lo rendono il compagno ideale per tenerti compagnia ovunque tu vada, adatto a essere tenuto in mano per ore. Galaxy Tab A7 Lite si integra perfettamente con l’ecosistema di dispositivi Galaxy, dal telefono agli auricolari, configurandosi perciò come la scelta ideale per quanti desiderano avere dispositivi sempre connessi tra di loro, avendo la possibilità di passare dall’uno all’altro in maniera fluida, facile e veloce. Oggi può essere tuo scontato del 35% a soli 113€, spedizioni incluse.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite regalato su Amazon

Galaxy Tab A7 Lite è il compagno di viaggio ideale per usufruire di contenuti e giochi in mobilità, a un prezzo accessibile. Con uno schermo da 8,7 pollici, racchiuso in una custodia in metallo elegante e resistente, il compatto Galaxy Tab A7 Lite è ultraportatile. Le cornici sottili intorno al display e i potenti Dual Speaker con Dolby Atmos consentono di immergersi completamente quando si guarda un film o un video o si gioca al proprio videogame preferito.

Grazie alla memoria interna di 32GB ed espandibile fino a 1 TB con una scheda MicroSD, questa versione da 3GB di RAM dispone di molto spazio per ogni tipo di contenuti; e il processore quad-core aiuta a garantire che tutto funzioni senza problemi e rapidamente. Non scegliere la praticità a scapito dello stile. Con il tablet Galaxy Tab A7 Lite puoi avere entrambi, il tutto in un formato snello e compatto. Grazie allo spessore di 8,0 mm e ad un peso di soli 366 g, questo pratico tablet entra comodamente nella borsa senza appesantire i tuoi spostamenti.

Naviga facilmente con una mano sola. Il menù movimenti e gesti ti consente di tornare indietro, vedere le applicazioni recenti o tornare alla schermata iniziale, il tutto scorrendo semplicemente con il pollice. Le decine di funzioni del tablet Galaxy Tab A7 Lite sono a portata di dita. Con una batteria a lunga durata e la Ricarica Rapida da 15W, Galaxy Tab A7 Lite è perfetto per guardare il nuovo spettacolo di tendenza o giocare in mobilità. Dotato di una resistente cover in metallo e una cornice sottile, puoi farlo tuo oggi a soli 113€ grazie alla promozione su Amazon che lo sconto del 35% con le spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.