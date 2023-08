Samsung Galaxy Tab A7 Lite: MEGA SCONTO del 42% su Amazon

Cerchi un tablet? Abbiamo scovato per te un prodotto davvero molto interessante sia per le elevate prestazioni che per il costo ridotto. Se acquisti ora su Amazon il Samsung Galaxy Tab A7 Lite risparmi ben 70 euro dall'attuale prezzo di mercato, grazie ad un generoso sconto del 42%.

Dal costo di 169,90 euro tu ora paghi questo tablet targato Samsung solamente 99 euro. In più grazie al servizio Cofidis di Amazon puoi sempre decidere di dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili.

Galaxy Tab A7 Lite oggi ad un prezzo davvero super

Ora è tuo ad un piccolo prezzo. Ecco il tablet che arriverà direttamente a casa tua ad un prezzo davvero conveniente. Di seguito tutte le caratteristiche del prodotto.

Divertiti con film e giochi grazie al comodo display da 8.7 pollici del tablet Android. La cornice ridotta al minimo offre un rapporto schermo-corpo elevato, senza aumentare però le dimensioni del tablet.

Naviga facilmente e con una mano sola. Il menù movimenti e gesti ti consente di tornare indietro, vedere le applicazioni recenti o tornare alla schermata iniziale, il tutto scorrendo semplicemente con il pollice.

Improvvisa una proiezione privata al parco o goditi una maratona televisiva a letto grazie ai doppi altoparlanti Dolby Atmos, i quali offrono un suono stereo davvero molto ricco .

Questo tablet è dotato poi di memoria integrata da 32GB che ti consente di salvare video, foto e file ad alta risoluzione.

E infine la batteria da 5.100 mAh ti offre tutta l’autonomia di cui hai bisogno, quando passi molto tempo fuori casa o hai tante cose da guardare. L'ansia del caricabatterie sarà solo un lontano ricordo.

Non farti sfuggire questa offerta davvero unica. Mettilo nel tuo carrello prima che i pezzi a disposizione finiscano. Prendilo adesso su Amazon e lo paghi solamente 99 euro.

