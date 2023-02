Samsung Galaxy Tab A7 Lite a 103€ è un vero AFFARE (Amazon)

Approfitta rapidamente di questa fantastica offerta per portarti a casa uno dei tablet meglio riusciti degli ultimi tempi a un prezzo super vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Tab A7 Lite a soli 103,55 euro, invece che 169,90 euro.

Grazie al ribasso del 36%, più un ulteriore piccolo sconto al momento del pagamento, puoi risparmiare più di 66 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Insomma a questo prezzo non si può trovare di meglio.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite a prezzo regalo su Amazon

Samsung Galaxy Tab A7 Lite ha un bellissimo schermo da 8,7 pollici con una cornice sottile, ridotta al minimo. Questo ti permetterà di avere il meglio nei contenuti video e anche nei giochi. Il suo design compatto e leggero lo rende perfetto per averlo sempre con te, al lavoro, a scuola o comunque quando sei fuori casa. È un tablet molto versatile e, soprattutto, ora costa davvero poco.

È dotato, in questa versione, di 3GB di RAM e 32GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1TB. Viene già equipaggiato del sistema operativo Android 11, molto fluido e veloce. Ha una batteria da 5,100mAh in grado di durare per moltissimo tempo con una sola ricarica. Poi possiede una fotocamera posteriore da 8MP e una anteriore da 2MP per i tuoi scatti migliori.

Non ci sono dubbi, a questo pezzo è un vero affare da non lasciarsi scappare. Devi essere rapido perché le unità disponibili spariranno presto. Per cui vai adesso su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab A7 Lite a soli 103,55 euro, invece che 169,90 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.