Samsung Galaxy Tab A7 Lite da 8,7" in SCONTO del 25% (eBay)

Hai deciso di acquistare un tablet leggero e maneggevole con uno schermo non troppo grande e soprattutto che costi poco? Allora non perdere assolutamente questa occasione che ti sto per segnalare. Vai subito su eBay e aggiungi al tuo carrello Samsung Galaxy Tab A7 Lite a soli 146,90 euro, invece che 194,90 euro.

Se fai presto dunque puoi risparmiare ben 48 euro sul totale, grazie a questo sconto del 25%. Questo è un tablet dalle ottime prestazioni studiato appositamente per chi vuole qualcosa di comodo. Perfetto per scuola e lavoro. E poi a questo prezzo assolutamente un best buy.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite al prezzo più basso del Web

Non ci sono dubbi, a questo prezzo non puoi trovare di meglio. Tab A7 Lite ha un bellissimo display da 8,7 pollici e un peso di appena 366 grammi con una cornice sottile e una cover in metallo molto elegante. Puoi avvalerti dei gesti per visualizzare le app utilizzate di recente, tornare indietro nelle pagine precedenti o nel menu Home.

Monta un processore Octa-core e possiede 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna che potrai espandere con una microSD fino a 1 TB. Ha una super batteria da 5100 mAh in grado di durare a lungo. Una fotocamera posteriore da 8 MP e una anteriore da 2 MP per foto e video in alta risoluzione.

Se vuoi un ottimo tablet spendendo poco sicuramente questa è l'offerta migliore che puoi trovare in questo momento. Ovviamente dovrai essere veloce perché a questo prezzo andrà via come il pane. Quindi vai subito su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab A7 Lite a soli 146,90 euro, invece che 194,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.