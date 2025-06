Samsung Galaxy S26: in arrivo una RAM da 16GB per tutta la gamma?

Samsung si prepara a ridefinire gli standard degli smartphone premium con il lancio della gamma Samsung Galaxy S26, prevista per il 2026. Una delle caratteristiche più innovative sarà la probabile adozione di RAM da 16GB su tutti i modelli della serie, una specifica che fino ad ora era limitata ai dispositivi di punta in mercati selezionati come Corea, Cina e Taiwan. Questo cambiamento rappresenta un passo significativo verso la democratizzazione delle alte prestazioni hardware, offrendo agli utenti una maggiore capacità di multitasking e un supporto avanzato per applicazioni di intelligenza artificiale.

La decisione di Samsung

La decisione di Samsung di implementare questa tecnologia avanzata nasce dalla crescente domanda di risorse computazionali per supportare applicazioni di intelligenza artificiale on-device. Questi software, sempre più diffusi, richiedono hardware all'avanguardia per funzionare in modo ottimale. Attualmente, la serie Galaxy S25 offre già 12GB di RAM come standard, con il modello Ultra che raggiunge i 16GB solo in mercati limitati. Tuttavia, con la serie Galaxy S26, Samsung punta a standardizzare l'uso della RAM di fascia alta su tutti i dispositivi, rafforzando la propria posizione nel mercato globale degli smartphone.

Confronto con Apple

Il confronto con Apple mette in evidenza strategie diverse nel settore. Secondo le previsioni, anche nel 2026 gli iPhone continueranno a limitarsi a 12GB di RAM. Sebbene Apple sia nota per l'ottimizzazione software dei suoi dispositivi, questa scelta potrebbe rappresentare un limite nel contesto di applicazioni sempre più complesse. L'analista Ming-Chi Kuo ha sottolineato che la futura serie di iPhone probabilmente non supererà questa soglia, lasciando Apple potenzialmente in svantaggio rispetto a Samsung e ad altri produttori cinesi emergenti.

La decisione di Samsung non è solo una mossa tecnica, ma anche una strategia commerciale per attrarre nuovi clienti e stimolare le vendite. Con l'evoluzione delle applicazioni di intelligenza artificiale e il loro crescente impatto sul mercato, la competizione tra produttori si sta intensificando. La sfida tra un approccio basato su hardware potenziato e uno focalizzato sull'ottimizzazione software sarà un tema centrale nel futuro del settore.