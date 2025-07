Samsung Galaxy S25 Edge CROLLA su eBay a un ottimo prezzo (-510€)

Tieniti pronto perché ti stiamo segnalando un'offerta incredibile che non può durare molto tempo. Se fai veloce oggi puoi mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy S25 Edge da 256 GB a soli 789,16 euro, invece che 1299 euro, inserendo il codice promozionale SMARTLUG25 al momento del pagamento.

Così facendo potrai avvalerti di un ribasso già applicato sul prezzo di listino del 36% più un ulteriore sconto di oltre 42 euro con il codice segreto per un risparmio totale di circa 510 euro. Inoltre se preferisci puoi pagare in 3 comode rate da 276,90 euro a interessi zero con Klarna. Inutile ribadire che dovrai essere velocissimo o rischi di arrivare troppo tardi.

Samsung Galaxy S25 Edge: prezzo bomba da non perdere

Samsung Galaxy S25 Edge è uno smartphone top di gamma che regala prestazioni eccezionali e gode di tecnologie innovative avanzate. Si presenta con il potentissimo processore Snapdragon 8 Elite supportato da 12 GB di RAM e dal sistema operativo One UI 7 basato su Android 15. Mentre come memoria interna ci sono ben 256 GB.

Ha un peso di soli 163 grammi, uno spessore di appena 5,8 mm ed è ovviamente resistente all'acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68. Ha un fantastico display Super AMOLED è da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz. Una fotocamera principale da 200 MP con ultra-grandangolare da 12 MP ti permetterà di scattare foto in qualsiasi condizione di luce per un risultato straordinario. Monta poi una batteria da 3900 mAh con ricarica cablata da 25 W e ricarica wireless da 15 W.

Sicuramente un best buy per il prezzo con cui puoi averlo oggi. Dunque non aspettare che l'offerta scada o le unità disponibili spariscano. Vai subito su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S25 Edge da 256 GB a soli 789,16 euro, invece che 1299 euro, inserendo il codice promozionale SMARTLUG25 al momento del pagamento. Se concludi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.