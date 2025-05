Samsung Galaxy S25 Edge: annunciato ufficialmente lo smartphone più sottile del catalogo

Il 13 maggio segnerà il debutto ufficiale del tanto atteso Samsung Galaxy S25 Edge. Questo nuovo modello si distingue per essere lo smartphone sottile per eccellenza nel catalogo Samsung, unendo un design ultra-leggero a un livello tecnologico all'avanguardia, grazie all’integrazione di intelligenza artificiale avanzata.

Annuncio ufficiale del Samsung Galaxy S25 Edge

Con l'annuncio ufficiale, Samsung ha messo fine a settimane di speculazioni e anticipazioni. Il lancio del Galaxy S25 Edge avverrà alle 9:00 ora coreana del 13 maggio, che corrisponde alle 20:00 EDT del 12 maggio per il pubblico americano. Questa tempistica anticipa le voci che avevano inizialmente indicato la fine del mese come possibile data di presentazione.

Il teaser che Samsung ha pubblicato sui propri profili social ha messo in evidenza l'obiettivo principale di Samsung: rispondere alla crescente domanda di dispositivi che siano non solo potenti, ma anche compatti e maneggevoli. Questo nuovo modello è progettato per offrire un'esperienza premium, senza compromessi in termini di prestazioni. La combinazione di tecnologia avanzata e un design minimalista rappresenta una dichiarazione di intenti da parte dell'azienda, che punta a ridefinire gli standard del settore degli smartphone.

Samsung Galaxy S25 Edge: i dettagli della scheda tecnica

Tra le specifiche tecniche più interessanti del Samsung Galaxy S25 Edge spicca una fotocamera 200 MP, supportata dall'intelligenza artificiale Galaxy AI. Questa fotocamera promette scatti di qualità eccezionale, con un livello di dettaglio e nitidezza senza precedenti e che, inserita in un design che si distingue per il suo spessore incredibilmente ridotto di soli 5,84 mm e un peso contenuto di 162 grammi, risulta essere molto accattivante e innovativa come soluzione.

Nonostante le dimensioni compatte, il Galaxy S25 Edge ospita una batteria da 3.900 mAh, garantendo una durata sufficiente per affrontare un'intera giornata di utilizzo. Un'altra caratteristica che aggiunge un tocco di eleganza e resistenza al dispositivo è il retro in ceramica, un materiale più pregiato rispetto al tradizionale vetro, che conferisce al telefono un aspetto sofisticato e una maggiore robustezza.

Prenotazioni e pre-registrazione

Per incentivare le prenotazioni, Samsung ha lanciato una campagna di pre-registrazione che offre un credito di 50 dollari da utilizzare per l'acquisto di accessori o altri prodotti dell'ecosistema Samsung. Questo rappresenta un’opportunità interessante per i consumatori che desiderano arricchire la loro esperienza con il nuovo smartphone, abbinandolo ad accessori complementari. Il Samsung Galaxy S25 Edge sarà disponibile in tre colorazioni in titanio, che riflettono un design moderno e sofisticato.