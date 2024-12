Samsung Galaxy S24 Ultra: niente compromessi e risparmi oltre 500€

Se non vuoi fare compromessi fai tuo il mitico Samsung Galaxy S24 Ultra in questa versione da 12GB di RAM e 256GB di memoria a 500€ in meno.

Se non vuoi fare compromessi fai tuo il mitico Samsung Galaxy S24 Ultra in questa versione da 12GB di RAM e 256GB di memoria a 500€ in meno.