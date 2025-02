Samsung Galaxy S24 5G da 256GB in super sconto su eBay con il codice segreto

Hai deciso di acquistare uno degli smartphone migliori di sempre e stai cercando qualche promozione per non doverti svenare? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se fai alla svelta puoi aggiungere al tuo carrello di eBay Samsung Galaxy S24 5G a soli 602,59 euro, invece che 889 euro, inserendo il codice promozionale TECHWEEK25 al momento del pagamento.

Ebbene sì, ti assicuro che è tutto vero, non ci sono errori ma uno sconto gigante del 30% circa già applicato sul prezzo di listino, più un ulteriore ribasso con il codice segreto per un risparmio di circa 287 euro sul totale. Non è ovviamente una promozione che durerà per cui fai in fretta.

Samsung Galaxy S24 5G a un prezzo sconvolgente

Non ci sono dubbi sul fatto che Samsung Galaxy S24 5G sia uno dei migliori smartphone in circolazione. Siamo davanti a un top di gamma con prestazioni incredibili su tutti i fronti, dal processore alla fotocamera. Monta infatti il potente Exynos 2400 con a supporto 8 GB di RAM e una memoria interna da 256 GB, in questa versione.

Possiede un bellissimo display AMOLED 2X da 6,2 pollici FHD+ con refresh rate a 120 Hz e luminosità massima da 2600 nits per essere visibile perfettamente anche sotto la luce. Ed è anche maneggevole con il suo peso di soli 167 grammi per uno spessore di appena 7,6 mm. La super batteria da 4000 mAh è in grado di ricaricarsi velocemente con ricarica classica da 25 W e con ricarica wireless da 15 W. E poi c'è la fotocamera con intelligenza artificiale e un sensore principale da 50 MP che non è davvero niente male.

Che stai aspettando? Sicuramente a questo prezzo lo vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Perciò vai subito su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S24 5G a soli 602,59 euro, invece che 889 euro, inserendo il codice promozionale TECHWEEK25 al momento del pagamento. Ordinalo ora e lo riceverai comodamente a casa tua in appena due giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.