SAMSUNG Galaxy S24 da 256 GB al prezzo più basso di sempre (-41%)

Hai deciso di acquistare uno smartphone di fascia alta per non fare rinunce? Allora non farti scappare questa promozione che ti stiamo segnalando. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello SAMSUNG Galaxy S24 a soli 564,97 euro, invece che 959 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori e non è uno scherzo, siamo di fronte a uno sconto gigante del 41% che taglia il prezzo e ti fa risparmiare la bellezza di 395 euro sul totale. Davvero un'occasione più unica che rara. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

SAMSUNG Galaxy S24 adesso a un prezzo assurdo

Sul fatto che SAMSUNG Galaxy S24 sia uno dei migliori smartphone top di gamma non si discute ed ecco perché a una cifra del genere è da prender al volo. Potrai fare quello che vuoi grazie al suo potentissimo processore Exynos 2400 che, in questa versione, viene supportato da 8 GB di RAM e dal sistema operativo Android 14.

Trovi la bellezza di 256 GB di memoria interna per non dover stare a cancellare sempre foto, video e per installare tutte le app che vuoi senza problemi. Ottimo anche il display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici FHD+ con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità che arriva a 2600 nits. La fotocamera principale da 50 MP, con ultra-grandangolare da 12 MP, ti permette di fare scatti professionali senza sforzo. E la batteria da 4000 mAh dura a lungo e possiede la ricarica cablata a 25 W e la ricarica wireless da 15 W.

Un grandissimo smartphone che puoi avere a un prezzo molto inferiore. Quindi non perdere tempo, vai subito su Amazon e acquista il tuo SAMSUNG Galaxy S24 a soli 564,97 euro, invece che 959 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.