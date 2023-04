È sul mercato da relativamente poco tempo, eppure il Samsung Galaxy S23 Ultra è già al centro un'offerta pazzesca. Su eBay lo sconto su quello che in tanti considerano il miglior smartphone attualmente sul mercato è infatti di 450€ e fa crollare il prezzo a soli 1.029,90€.

Il camera-phone di Samsung è venduto da eShopping, venditore professionale con feedback positivo del 99,2% e oltre 80.000 recensioni di clienti soddisfatti. La spedizione, poi, è completamente gratuita.

Lo sconto eBay fa crollare il prezzo del Samsung Galaxy S23 Ultra

L'unico vero rivale del gioiellino di casa Samsung è iPhone 14 Pro (lo trovi in offerta su eBay), ma non tutti sono disposti a sposare l'ecosistema Apple. Il Galaxy S23 Ultra è dotato di uno splendido display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici (3088 x 1440 pixel) a 120Hz, circondato da una cornice sottilissima e con un piccolo foro in alto, al centro, necessario per la fotocamera frontale da 12 megapixel.

A proposito di fotocamere e, più precisamente, di Nightography, il Samsung Galaxy S23 Ultra brilla nella sua categoria. Il sensore Galaxy più grande, i pixel fotoassorbenti e la tecnologia di stabilizzazione video della fotocamera da 200 megapixel si adattano alla scarsità di luce riducendo il rumore e attenuando i bagliori. Il device cattura fino a nove fotogrammi di fila e li assembla per un creare un risultato finale sbalorditivo.

Del super smartphone del gigante sud-coreano ci sarebbero tante altre cose da dire e sottolineare - come la batteria da 5000mAh o il super processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy - ma la verità è che il Galaxy S23 Ultra deve essere provato. E una volta tra le mani, non riuscirai più a tornare indietro. Aggiungi subito l'S23 Ultra al carrello eBay così da risparmiare ben 450€ e concludere l'affare a poco più di 1.020€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.