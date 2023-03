Sei alla ricerca di un nuovo smartphone e desideri fare tuo un vero top di gamma? Allora stai leggendo l'articolo giusto, perché l'appena presentato Samsung Galaxy S23 (con caricabatterie USB-C da 25W incluso) è oggi in super offerta su Amazon: acquistalo a soli 854€ anziché 1.039€ grazie allo sconto del 18%. E puoi pagare anche a rate, senza interessi o costi aggiuntivi: 12 da 71,18€ al mese.

Samsung Galaxy S23: un vero top di gamma a meno di 860€, solo su Amazon

A voler guardare solo il look, rispetto alla precedente generazione qui cambia poco o nulla. Ma attenzione, questa non è una nota negativa: parliamo infatti di una eccellenza della sua categoria, con materiali premium in ogni dove e un hardware, in generale, davvero invidiabile.

In fatto di performance, il Samsung Galaxy S23 è uno smartphone completo sotto tutti i punti di vista. Ha tutto quello che ti serve per svolgere nel migliore dei modi qualsiasi attività. Un esempio? Il gigante sudcoreano, nella sua campagna pubblicitaria, sta puntando molto sulla Nightography, e fa bene: l'intelligenza artificiale mantiene nitidi i dettagli, così foto e video con scarsa luminosità saranno brillanti e colorati dal tramonto all'alba.

Non c'è solo però il comparto multimediale a rendere questo smartphone uno dei top di gamma di riferimento di questo 2023. Ti elenco di seguito quelle che sono le principali caratteristiche del Samsung Galaxy S23. Lasciati stupire.

Display 6,1 pollici Dynamic AMOLED 2x FHD+ a 120Hz

Fotocamera Ultra grandangolare da 12Mp Grandangolare da 50MP Teleobiettivo da 10MP Fotocamera frontale da 12MP

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

8GB di RAM e 128GB di archiviazione

Batteria da 3.900mAh

Dual-Sim

Android 13 (al lancio) con One UI 5.1

Connettività: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Certificazione IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

Il Samsung Galaxy S23 - come avrai probabilmente intuito - non lascio spazio a critiche. Per questo motivo, lasciarselo sfuggire a meno di 860€ (ma solo perché è attivo lo sconto Amazon del 18%) sarebbe un gravissimo errore.

