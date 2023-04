Samsung Galaxy S23: prezzo DISINTEGRATO su eBay

Vuoi sapere quale "oggetto" è oggi "di tendenza" su eBay? Visto il prezzo assolutamente straordinario, il Samsung Galaxy S23. Lo smartphone presentato ad inizio anno ha tutte le carte in regola per diventare il tuo prossimo device e oggi costa molto meno del previsto. Lo sconto di 200€ infatti fa crollare il prezzo dello smartphone portandolo a soli 769,90€, e la spedizione è inclusa.

Affare? Assolutamente sì, quindi non indugiare oltre.

Nuovo minimo storico per il Samsung Galaxy S23, e questa volta è davvero straordinario

Eccezion fatta per il modulo fotografico sul retro (ora incastonato nella scocca), non ci sono novità estetiche da segnalare rispetto alla precedente generazione. E, forse, è anche meglio così. Per dirla brevemente: i materiali sono premium, il look è moderno e la qualità costruttiva generale è da primo della classe. Con Samsung, del resto, c'è poco da dubitare.

Se parliamo delle prestazioni, il quadro è ben definito. L'S23 è uno smartphone completo, sotto tutti i punti di vista. A spiccare è senza dubbio il comparto fotografico, e infatti il gigante sudcoreano - nella sua campagna pubblicitaria - sta cercando di portare l'attenzione proprio sulla Nightography. Gli scatti in condizione di scarsa luminosità sono davvero eccezionali.

Dubbi sulla "reale" completezza del device? Spazzali via subito, ecco perché:

Display 6,1 pollici Dynamic AMOLED 2x FHD+ a 120Hz

Fotocamera Ultra grandangolare da 12Mp Grandangolare da 50MP Teleobiettivo da 10MP Fotocamera frontale da 12MP

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

8GB di RAM e 128GB di archiviazione

Batteria da 3.900mAh

Dual-Sim

Android 13 (al lancio) con One UI 5.1

Connettività: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Certificazione IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

Pagare un top di gamma recentissimo meno di 780€ è un affare clamoroso che non capita tutti i giorni. Quindi ti do un consiglio: non perdere altro tempo e concludi l'affare su eBay.

