Samsung Galaxy S23 FE + Galaxy Buds FE: l'accoppiata EPICA a 150 EURO IN MENO

Amazon ha appena lanciato una promozione epica su una accoppiata vincente assolutamente da non perdere! Oggi il Samsung Galaxy S23 FE Graphite con le Galaxy Buds FE è disponibile ad un prezzo complessivo di soli 585 euro grazie ad uno sconto bomba del 21%.

In questo modo potrete avere due dispositivi top di gamma con un risparmio di più di 150 euro sul prezzo di listino. È possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out, ma fate in fretta: rimangono gli ultimissimi articoli a disposizione!

Samsung Galaxy S23 FE + Galaxy Buds FE: accoppiata vincente in super promozione

La migliore offerta del giorno lanciata da Amazon comprende il Samsung Galaxy S23 FE Graphite con le Galaxy Buds FE.

La combinazione è perfetta: lo smartphone con elegante cornice in metallo riprende l’iconico design della serie Galaxy S23, mentre gli auricolari Galaxy Buds FE sono compatti ed ergonomici per una migliore vestibilità durante l’ascolto.

Nello specifico, lo smartphone si caratterizza per resistenza alla polvere e all’acqua IP68, è dotato di Corning Gorilla Glass 5 sia anteriore che posteriore, e dispone di un display Dynamic AMOLED 2X ideale anche in condizioni di luce variabile. La batteria a lunga durata da 4.500 mAh permette di utilizzarlo per l'intera giornata senza avere mai la preoccupazione di rimanere a corto di energia.

In più, potrai catturare i momenti più belli della vita con la sua fotocamera professionale, che trasforma i tuoi scatti in opere d’arte, sia di giorno che di notte. Grazie al sensore ad alta risoluzione, le immagini saranno chiare e ricche di dettagli in ogni momento.

Le Cuffie Bluetooth Galaxy Buds FE non sono da meno: dispongolo della funzionalità di cancellazione attiva del rumore, hanno una batteria con autonomia fino a 30 ore e sono dotate di comandi touch intuitivi per passare facilmente dalla musica alle chiamate.

Oggi il Samsung Galaxy S23 FE Graphite con le Galaxy Buds FE è disponibile su Amazon ad un prezzo complessivo di soli 585 euro grazie ad uno sconto bomba del 21%. L'accoppiata è straordinaria, non fartela scappare!

