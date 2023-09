Samsung Galaxy S23: CROLLA il prezzo su AMAZON

Samsung, fra le aziende che trattano prodotti tecnologici è sicuramente tra le più versatili. I prodotti Samsung sono sempre tra i più interessanti e, semplicemente, tra i migliori disponibili in ogni campo e in ogni settore. Per quanto riguarda la telefonia, ovviamente, gli smartphone Samsung rappresentano sempre un'ottima scelta per ogni fascia di prezzo. Che si tratti di entry level, medio gamma o top di gamma, Samsung riesce sempre ad offrire tutta la qualità possibile ed è il caso del suo Galaxy S23 che è attualmente in offerta su Amazon al 28% di sconto per un prezzo finale di 706,00€ piuttosto che i 979,00€ del prezzo di listino.

Il Samsung Galaxy S23 è protagonista della grande offerta di Amazon

Si tratta di un prodotto che non necessita di troppe presentazioni, un dispositivo impeccabile sotto ogni punto di vista. La fotocamera grandangolare da 50 MP lavora in parallelo con un potente processore Snapdragon 8 Gen 21, combinando rapidamente i fotogrammi per estrarne da ognuno i bit, in modo da ottenere delle foto ad alta risoluzione. Va aggiunta, poi, la tecnologia Ottimizzazione Dettagli per una qualità più nitida e per ottenere ulteriori dettagli dai propri scatti.

Display da 6,1 pollici, dunque di dimensioni contenute che facilitano l'utilizzo quotidiano ad un mano, con una risoluzione da 2340X1080 pixels, per avere, dunque, a disposizione immagini di altissima qualità. Il peso, sempre per la questione della comodità, si attesta intorno ai 168 grammi, leggerissimo e comodo da utilizzare. La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida che si va ad affiancare ad una batteria da 3900 milliampere-ora.

Insomma, siamo di fronte ad un prodotto davvero straordinario. Acquistatelo al 28% di sconto su Amazon al prezzo finale di 706,00€. Un'occasione davvero unica!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.