Samsung Galaxy S23+: CROLLA IL PREZZO con l'offerta di AMAZON

Samsung è un'azienda capace di offrire sempre il meglio per ogni fascia di prezzo. La capacità di riuscire a realizzare dei prodotti adatti ad ogni fascia di mercato e che sappiano collocarsi perfettamente per nelle categorie "entry level", "mid level" e "top di gamma" non è cosa da tutti. In questo Samsung fa scuola mettendo a disposizione sempre il meglio ben collaudato al prezzo. Per quanto riguarda i top di gamma, in questo momento il Samsung Galaxy S23+ ha davvero pochi rivali e in questo caso vi segnaliamo l'ottima offerta di Amazon che fa crollare il prezzo di questo smartphone a 1034€ con un 23% di sconto da non lasciarsi scappare per nessuna ragione.

Samsung Galaxy S23+ in forte sconto grazie all'offerta di Amazon!

In particolar modo questo Samsung Galaxy S23+ è in grado di offrire una fotocamera grandangolare da 50 MP lavora in parallelo con un potente processore Snapdragon 8 Gen 21, combinando rapidamente i fotogrammi per estrarne da ognuno i bit, in modo da ottenere una foto ad alta risoluzione. A tutto questo va aggiunta la tecnologia Ottimizzazione Dettagli per una qualità più nitida e ingrandisci per ottenere ulteriori dettagli. Preparatevi a una Galleria ricca di scatti notturni epici, che tutti vorranno condividere.

L’IA migliorata di Nightography mantiene nitidi i dettagli, così le foto e i video con scarsa luminosità saranno brillanti e colorati dal tramonto all’alba. 6,6 Pollici e una batteria da 4700 mAh lo rendono uno smartphone straordinario per quel che concerne l'uso quotidiano nelle giornate anche più stressanti. Inoltre, elemento che ormai non è da sottovalutare, la confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W.

Non lasciatevi scappare, dunque, l'opportunità di portarvi a casa lo smartphone top di gamma di casa Samsung con uno sconto del 23% per un prezzo finale di 1034€ a fronte dei 1.349,00€ del prezzo di listino.

