Tra le grandi novità del 2023 di Samsung, il Galaxy S23 è uno smartphone top di gamma che porta con sé un bagaglio di specs davvero impressionante. E questa non è l'unica buona notizia.

Sì perché nonostante le Offerte di Primavera siano terminate, su Amazon c'è sempre l'opportunità di risparmiare. Il Samsung Galaxy S23 è protagonista di un doppio sconto che porta il prezzo finale a soli 812,25€. Tu non devi altro che aggiungere lo smartphone al carrello, a tutto il resto ci pensa Amazon. Anche ad azzerare i costi di spedizione (se ti abboni a Prime).

Si tratta del modello con 8GB di RAM, 128GB di archiviazione, finitura Green e con caricabatterie USB-C 25W incluso nella confezione.

Samsung Galaxy S23 a poco più di 810€ con il doppio sconto Amazon

In termini di design bisogna ammettere che rispetto alla precedente generazione cambia poco o nulla. Non che sia una cosa negativa, sia chiaro: i materiali sono premium, il look è moderno e la qualità costruttiva - in generale - è di assoluta qualità. Insomma, con il Samsung Galaxy S23 si va sul sicuro.

Parlando di performance invece, ti trovi di fronte ad uno smartphone completo, che non ha nulla o quasi da invidiare ad altri top di gamma. Mette a tua disposizione tutto quello che ti serve per svolgere al meglio qualsiasi attività. Ti faccio un esempio: il gigante sudcoreano, nella sua campagna pubblicitaria, sta puntando molto sulla Nightography, e fa bene. L'intelligenza artificiale mantiene nitidi i dettagli, così foto e video con scarsa luminosità saranno brillanti e colorati dal tramonto all'alba.

Ma perché fermarsi alla sola fotocamera? C'è tanto altro da scoprire, quindi di seguito trovi un elenco con le principali caratteristiche del Samsung Galaxy S23:

Display 6,1 pollici Dynamic AMOLED 2x FHD+ a 120Hz

Fotocamera Ultra grandangolare da 12Mp Grandangolare da 50MP Teleobiettivo da 10MP Fotocamera frontale da 12MP

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

8GB di RAM e 128GB di archiviazione

Batteria da 3.900mAh

Dual-Sim

Android 13 (al lancio) con One UI 5.1

Connettività: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Certificazione IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

Essendo un campione della sua categoria, sarebbe davvero un peccato farsi sfuggire il device Samsung a poco più di 810€. Non credi?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.