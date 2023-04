Samsung Galaxy S22 su Amazon a un prezzo MAI VISTO (-36%)

Oggi ti segnalo un super prezzo per uno smartphone eccezionale che ha pochi rivali in commercio. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il mitico Samsung Galaxy S22 a soli 599 euro, invece che 929 euro.

Incredibile sconto del 36% che ti permette di risparmiare ben 330 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Tieni presente che questo è il prezzo più basso mai registrato, per cui per goderti questo sconto devi essere velocissimo.

Samsung Galaxy S22: eccellenza a prezzo bomba

Samsung Galaxy S22 possiede un bellissimo display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici che regala emozioni incredibili. Ogni tuo contenuto prenderà vita. Pesa solo 167 grammi, e quindi anche molto leggero paragonato alle grandi dimensioni. In questa versione avrai ben 256 GB di memoria interna espandibile con microSD. Monta un potente processore Octa-core con a supporto 8 GB di RAM che rende tutto fluido e veloce.

Possiede una quadrupla fotocamera con sensore principale da 50 MP per scatti sempre perfetti senza sforzo. Ha una super batteria intelligente da 3700 mAh che si adatta in base all'uso che ne fai e ottimizza i consumi. In questo modo potrà durare molto a lungo. Inoltre, grazie alla tecnologia 5G, puoi navigare sul Web in modo super veloce. In confezione troverai anche un caricatore con ricarica rapida.

Che aspetti, a un prezzo del genere è da prendere subito. Fai presto perché le unità disponibili non sono infinite. Quindi vai ora su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy S22 a soli 599 euro, invece che 929 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.