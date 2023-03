Samsung Galaxy M33 5G in offerta ad un prezzo eccezionale su Amazon

La serie Galaxy M di Samsung rappresenta una scelta alternativa alla serie Galaxy A e S, offrendo caratteristiche paragonabili a un prezzo più ragionevole. Quest'anno, il Samsung Galaxy M33 5G costa lo stesso del Samsung Galaxy A33 5G dell'anno scorso, ma ci sono notevoli differenze di caratteristiche tra i due modelli. Acquistalo su Amazon a soli 259,90€ invece di 399,90€.

Il Galaxy M33 5G è una scelta solida per coloro che non cercano troppe funzionalità dal proprio smartphone e si trova nella fascia di prezzo media. Il dispositivo è interamente in plastica e disponibile in un colore marrone, ma presenta sfumature iridescenti che gli conferiscono un tocco distintivo. La cornice della fotocamera è fatta di plastica, come il telaio e la scocca.

Il Galaxy M33 5G è meno costoso del Galaxy A33 5G perché presenta un solo altoparlante e uno schermo IPS FHD+ più economico (supporta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz). Il pulsante di accensione funge anche da scanner per le impronte digitali e c'è una porta da 3,5 mm per le cuffie. Il display Infinity-V a goccia d'acqua ha cornici sottili, ma quando si visualizzano alcuni materiali in modalità a schermo intero, la goccia d'acqua e la cornice inferiore diventano più evidenti.

Il Galaxy M33 5G non viene fornito con un caricabatterie, ma richiede solo 25W per la ricarica, quindi è facile trovare caricabatterie economici compatibili. Inoltre, il dispositivo gestisce bene il calore, raggiungendo una temperatura massima di soli 35 gradi Celsius durante il test di stress. Tuttavia, la velocità della CPU/GPU viene sacrificata per ottenere migliori prestazioni termiche, che può essere notata quando si gioca con i videogiochi.

La fotocamera del Galaxy M33 5G funziona bene, anche se senza OIS, potrebbe essere necessario utilizzare un bastone fotografico o un treppiede per scattare immagini migliori. L'altoparlante singolo non è eccezionale e si trova in una posizione scomoda, ma la qualità audio è rispettabile e non ci sono crepitii o scoppiettii nell'audio, che arriva forte e chiaro. La connettività wireless è affidabile, anche se il WiFi 6 non è supportato. Approfitta ora dello sconto del 24% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

