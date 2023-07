Samsung Galaxy M13 praticamente REGALATO su Amazon

Se vuoi regalare a tuo figlio il suo primo smartphone oppure stai pensando di acquistare qualcosa che ti puoi portare sempre dietro e che sia bello, resistente e costi poco, questa è l'offerta giusta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy M13 a soli 169 euro, invece che 219,90 euro. È un'offerta esclusiva per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio clicca qui.

Ebbene sì, solo fino a mezzanotte puoi beneficiare di questo sconto che ti fa risparmiare quasi 51 euro sul totale. Non è certo un prezzo che trovi tutti i giorni quindi devi essere veramente veloce.

Samsung Galaxy M13: il miglior entry level

Galaxy M13 è uno smartphone dalle ottime caratteristiche nonostante il prezzo sia veramente basso. È dotato di un generoso display Infinity-V da 6,6 pollici FHD+. Monta un potente processore Octa-core con a disposizione 4 GB di RAM e uno storage di archiviazione da 128 GB che potrai espandere tramite una microSD fino a 1 TB.

Potrai scattare foto meravigliose e ricche di dettagli grazie alla tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare e di profondità. Possiede una batteria da 5000 mAh in grado di durare per tutta la giornata senza problemi. Ed è dotato di un sensore di impronte digitali che riesce a sbloccare in pochi istanti la schermata iniziale.

Oggi puoi portarti a casa uno smartphone eccezionale a un prezzo davvero minuscolo. Devi fare presto però prima che l'offerta scada. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy M13 a soli 169 euro, invece che 219,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

