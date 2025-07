Samsung Galaxy G Fold, il primo pieghevole a tre schermi potrebbe arrivare prima del previsto

Il settore degli smartphone pieghevoli si prepara a un'ennesima svolta: Samsung, probabilmente, anticiperà di un anno il debutto del suo primo telefono tri fold, il Galaxy G Fold. Una decisione che riscrive le strategie della casa sudcoreana, impegnata a contrastare l’avanzata della concorrenza cinese e a ridefinire i confini dell’innovazione mobile.

Accelerare i tempi

Il nuovo Galaxy G Fold rappresenterebbe un vero e proprio salto generazionale per la gamma dei dispositivi pieghevoli. Secondo alcune fonti, tra cui il celebre leaker IceUniverse, il colosso di Seul avrebbe deciso di accelerare i tempi per rispondere alla pressione esercitata da Huawei Mate XT, che si appresta a presentare la seconda generazione del proprio tri-fold già a settembre 2025. La risposta di Samsung non si è fatta attendere: il lancio ufficiale del nuovo modello potrebbe essere previsto per ottobre, anticipando così di dodici mesi la tabella di marcia originaria.

A forma di "G"

A differenza dei tradizionali pieghevoli a doppia cerniera, il telefono tri fold di Samsung adotterebbe una configurazione esclusiva a forma di “G”, capace di distinguersi dall’approccio a “S” che caratterizza il rivale Huawei Mate XT.

Questa soluzione ingegneristica consente di ottenere un ampio display da ben 10 pollici una volta completamente aperto, trasformando lo smartphone in un tablet tascabile senza rinunciare alla portabilità. Una caratteristica che promette di ridefinire l’esperienza d’uso, offrendo nuove opportunità per il multitasking, la produttività e l’intrattenimento.

Materiali d'avanguardia

Per garantire un equilibrio ottimale tra leggerezza e resistenza, il nuovo Galaxy G Fold si affiderà a materiali d’avanguardia. In particolare, la backplate in titanio sarà uno degli elementi distintivi del dispositivo, permettendo di mantenere un profilo sottile e raffinato senza sacrificare la robustezza strutturale. L’utilizzo del titanio, già adottato su altri prodotti di fascia alta, sottolinea l’attenzione di Samsung per i dettagli e la volontà di offrire un prodotto premium sotto ogni aspetto.

Prestazioni e comparto fotografico

Sul fronte delle prestazioni, il nuovo pieghevole non farà compromessi. Al suo interno probabilmente troveremo il potente Snapdragon 8 Elite, processore di ultima generazione progettato per gestire con facilità anche i carichi di lavoro più intensi e il multitasking spinto che un dispositivo a tre schermi richiede. Questa piattaforma hardware garantirà fluidità, reattività e un’esperienza d’uso senza precedenti, anche nelle situazioni più complesse e durante l’utilizzo simultaneo di più applicazioni.

Grande attenzione anche al comparto fotografico, che potrebbe essere uno dei fiori all’occhiello del Galaxy G Fold. Il sensore principale da 200MP promette prestazioni ai vertici del settore, sia per quanto riguarda la definizione delle immagini sia per la qualità in condizioni di scarsa illuminazione. Una scelta che mira a soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti e a consolidare la leadership di Samsung anche nell’ambito dell’imaging mobile.

Un altro aspetto interessante riguarda la scelta tecnologica relativa alla fotocamera frontale. Secondo le indiscrezioni, Samsung potrebbe decidere di abbandonare la tecnologia della fotocamera sotto il display, preferendo soluzioni più tradizionali per privilegiare la qualità visiva del pannello. Una decisione che rispecchia la filosofia dell’azienda, orientata a offrire sempre il massimo in termini di esperienza utente e affidabilità.