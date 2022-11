Samsung Galaxy Chromebook Go, super sconto di 200€ su Amazon

Incredibile promo in questo momento su Amazon: il laptop SAMSUNG Galaxy Chromebook Go è crollato letteralmente di prezzo scivolando al suo minimo storico non solo sul sito, ma in generale anche sul web. Al momento puoi infatti acquistarlo a soli 189 euro tutto incluso. Parliamo di uno sconto di 200€ (53%). Ultrasottile e leggero, il Galaxy Chromebook Go è perfetto per garantire il massimo della mobilità. Di fatto questo PC portatile nell’intramontabile tonalità argentata è perfetto per un’esperienza di apprendimento dinamica. Con questo computer portatile puoi controllare direttamente il tuo telefono Android.

SAMSUNG Galaxy Chromebook Go, che crollo di prezzo

Caratterizzato dal design ultrasottile, Galaxy Chromebook Go, come accennato prima è perfetto per gli spostamenti e in particolare quindi per gli studenti in movimento. Realizzato per garantire mobilità, questo computer portatile nell’intramontabile tonalità argento è perfetto per un’esperienza di apprendimento dinamica. Avendo superato diversi test MIL-STD-810G, Galaxy Chromebook Go dà una marcia in più all'apprendimento anche nei contesti più difficili.

La condivisione di e-book, dispense digitali e app di apprendimento creativo è semplificata grazie alla cerniera a 180 gradi di Galaxy Chromebook Go, che consente la visualizzazione dello schermo da qualsiasi angolazione. Le porte versatili del pc portatile Galaxy Chromebook Go, tra cui l’USB Tipo-C, l’USB 3.2, la scheda SIM, il jack per cuffie e la slot per schede di memoria, sono impostate per collegare l'apprendimento e la tecnologia in un mondo in continua evoluzione, supportando diversi usi multimediali, estendendo e aggiungendo schermi, archiviando dati aggiuntivi e molto altro ancora.

Con Galaxy Chromebook Go, il download, i video streaming, il controllo della posta elettronica e le lezioni online sono possibili anche quando sei in movimento. Studia e gioca ovunque ti porti la tua giornata, grazie alla connettività Wi-Fi CERTIFIED 6 di questo tablet 14 pollici. Preparati a imparare sempre e dovunque. Adesso puoi acquistarlo a soli 189 euro tutto incluso. Parliamo di uno sconto del 53%, non lasciartelo scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.