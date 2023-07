Samsung Galaxy Buds2 Pro: i migliori auricolari wireless al 38%

Se vuoi degli auricolari wireless senza fare sacrifici in termini di qualità allora non evi assolutamente perdere questa occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Buds2 Pro a soli 141 euro, invece che 229 euro.

Davvero una promozione da brividi, soprattutto per queste cuffiette Bluetooth che sono eccezionali. Grazie allo sconto del 38% oggi puoi risparmiare ben 88 euro sul totale. Inoltre questa offerta, ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un'esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

Samsung Galaxy Buds2 Pro finalmente a una cifra accessibile

Sul fatto che queste cuffiette true wireless siano tra le migliori in circolazione non ci sono sicuramente dubbi, ma il prezzo non è certo per tutte le tasche. Oggi però le puoi avere a una cifra decisamente accessibile. Perché sono le migliori? Partendo dal suono, regalano un'esperienza coinvolgente e reale grazie a un audio Hi-Fi a 24 bit.

Sono dotate di 3 microfoni con cancellazione attiva del rumore che ti permette sia di ascoltare i tuoi brani musicali al meglio, sia di fare chiamate senza disturbi. Chi ti ascolta potrà udire la tua voce forte e chiara. E poi sono comodissimi e leggeri per cui le poi tenere alle orecchie per tutto il tempo che desideri. E sono resistenti all'acqua con certificazione di grado IPX7.

Insomma oggi puoi fare un vero colpaccio. Chiaramente devi essere veloce perché l'offerta durerà pochissimo. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista i tuoi Samsung Galaxy Buds2 Pro a soli 141 euro, invece che 229 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

