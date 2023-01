Samsung Galaxy Buds2 Pro: auricolari EPICI a un ottimo prezzo

Se vuoi delle cuffiette Bluetooth che abbiamo un audio eccellente e siano comode da indossare anche per diverse ore, allora sei nel posto giusto. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Buds2 Pro a soli 159 euro, invece che 215 euro.

Grazie a questo ribasso del 26% avrai un notevole risparmio e sopratutto delle ottime cuffiette true wireless. Inoltre questa offerta prevede ance la possibilità di acquistare subito e pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Potrai ascoltare la tua musica preferita riuscendo a percepire ogni singola nota. La tua voce viene percepita in modo forte e chiaro, senza nessuna interferenza. Inoltre sono comode e resistenti all'acqua.

Samsung Galaxy Buds2 Pro: audio superbo e chiamate chiare

Samsung Galaxy Buds2 Pro sono comodissime e invisibili. Grazie al loro design moderno riescono a nascondersi perfettamente nell'orecchio, offrendo un ottimo isolamento acustico e garantiscono il massimo del comfort. Grazie alla resistenza all'acqua con certificazione IPX7 le puoi tranquillamente usare anche mentre fai sport.

Sono dotate di 3 microfoni che tracciano ed eliminano efficacemente il rumore ambientare, anche il soffio del vento, restituendo la tua voce limpida. Possiedono una tecnologia che rende il suono più realistico e coinvolgente. La connessione Bluetooth 5.3 rende semplice e veloce l'associazione con i tuoi dispositivi, per una connettività stabile e senza latenza. Per questo sono perfette anche per guardare video o giocare. Infine, hanno un'autonomia di ben 5 ore con una sola ricarica e d 18 ore grazie alla pratica custodia.

Non c'è dubbio, a questo prezzo sono un vero affare da cogliere al volo. Dovrai essere rapido perché le unità disponibili a questo prezzo non sono molte. Per cui vai adesso su Amazon e acquista i tuoi auricolari Samsung Galaxy Buds2 Pro a soli 159 euro, invece che 215 euro. Completa l'ordine ora e le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

