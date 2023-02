Samsung Galaxy Buds2: compare su Amazon un MAXI SCONTO per gli auricolari

La comodità degli auricolari wireless in-ear è essenziale nell'era moderna, dato che permettono di vivere la vita di tutti i giorni senza impedimenti vari e immersi nel proprio mondo. Questo perché senza l'incombenza dei fili potremo effettuare attività di vario genere senza dover rinunciare alla nostra musica preferita, o magari rispondere a delle chiamate importanti mentre si hanno le mani impegnate o si è in macchina. Samsung ci viene incontro con le sue Galaxy Buds2, e vuole sottolineare tutti questi pro anche con la qualità del suo prodotto.

Da oggi chi vuole aggiudicarsi questi auricolari ha un'occasione in più, perché su Amazon questi Samsung Galaxy Buds2 sono in offerta a 85,00€, con uno sconto pari al 14% sul prezzo di listino.

Samsung Galaxy Buds2: chiamate chiare e audio ottimo

Questi auricolari sono come anticipato senza fili e in-ear, così che possiate svolgere in tutta comodità le attività giornaliere, dall'allenamento in palestra, o magari all'aria aperta, fino allo spostamento sui mezzi pubblici in compagnia della musica senza i fili a darvi noia, il tutto con una semplicità di base.

La colorazione di queste cuffie in-ear Samsung Galaxy Buds2 è a scelta tra 4: bianca, grafite, lavanda e oliva, e sfrutta il Bluetooth come tecnologia di comunicazione. Non dimentichiamoci inoltre della qualità del suono, sempre altissima e che prevede anche la cancellazione attiva del rumore. Sono inoltre facilissime da trasportare quando non si utilizzano, grazie anche alla custodia di ricarica compresa nel prezzo, e a un peso di soli 5 grammi per auricolare.

