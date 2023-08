Samsung Galaxy Buds Live in SCONTO al 59%: Amazon shock

Anche se potrebbe sembrare troppo bello per essere vero ti assicuro che non è uno scherzo e non ci sono errori di scrittura. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy Buds Live a soli 69,99 euro, invece che 169 euro.

Oggi quindi puoi risparmiare ben 99 euro sul totale con lo sconto del 59%. Un prezzo speciale che ovviamente farà gola a tanti e quindi devi essere rapido e battere la concorrenza. Anche perché siamo di fronte a delle cuffiette Bluetooth meravigliose che hanno pochi rivali.

Samsung Galaxy Buds Live a prezzo da svenimento

Che cosa rendono questi auricolari true wireless un ottimo acquisto, oltre al prezzo assolutamente vantaggioso? Sicuramente hanno un design molto interessante, che garantisce discrezione e leggerezza. Pesano infatti solo 5,6 grammi e una volta indossati sono invisibile. Anche la custodia ha un peso di soli 42,2 grammi ed è estremamente compatta. E poi sono comodissimi e rimangono stabili nelle orecchie.

Hanno delle prese d'aria che riducono la sensazione di avere le orecchie tappate e sono dotate di 3 microfoni per auricolare che captano la voce e riducono invece i rumori esterni. In questo modo puoi ascoltare la tua musica preferita senza disturbi e anche le chiamate saranno perfette. Hanno un'autonomia di ben 6 ore con una singola ricarica e 29 ore grazie alla custodia.

Insomma è chiaro che siamo di fronte a una di quelle promozioni da non perdere. Ma devi fare in fretta. Fiondati su Amazon e acquista i tuoi Samsung Galaxy Buds Live a soli 69,99 euro, invece che 169 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

