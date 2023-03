Samsung Galaxy Buds Live a prezzo ASSURDO, -56% su Amazon

Se vuoi degli auricolari true wireless che ti garantiscano un suono incredibilmente reale sia per ascoltare musica che per fare chiamate, goditi questa offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Buds Live a soli 75,10 euro, invece che 169 euro.

Ebbene sì, non è uno scherzo e neanche un sogno. Siamo di fronte a uno sconto incredibile del 56% che ti permette di risparmiare circa 94 euro sul totale. Per queste cuffiette Bluetooth è davvero un ottimo sconto da non farsi scappare. Potrai ascoltare la tua musica preferita per tantissimo tempo senza doverle ricaricare in continuazione e grazie alla cancellazione del rumore avrai chiamate perfette.

Samsung Galaxy Buds Live: a questo prezzo sono da avere

Non ci sono molti giri di parole da fare, con questo incredibile sconto bisogna proprio correre. Siamo di fronte a degli auricolari wireless spettacolari. Samsung Galaxy Buds Live si presentano con una forma innovativa che ricorda un fagiolo. Grazie a questo design particolare rimangono perfettamente nell'orecchio garantendo stabilità e comfort.

Oltre a essere molto eleganti riescono a restituire un suono dinamico e realistico. Grazie ai due microfoni esterni e uno interno riuscirai ad ascoltare la musica senza distrazioni. Anche chi ti ascolta durante una chiamata potrà percepire la tua voce forte chiara, senza rumore di sottofondo. E poi, cosa da non sottovalutare, offrono un'autonomia di ben 6 ore con una singola ricarica e 21 ore complessive. In più godono della ricarica rapida, anche in modalità wireless.

Fai presto perché un'offerta del genere durerà un soffio. Saranno in tanti a volerseli accaparrare e le unità disponibili spariranno da un momento all'altro. Quindi vai adesso su Amazon e acquista i tuoi Samsung Galaxy Buds Live a soli 75,10 euro, invece che 169 euro. Se completi l'ordine ora li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

