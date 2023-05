Potresti iniziare al meglio la giornata con cornetto e cappuccino. Oppure risparmiando oltre 100€ sull'acquisto dei Samsung Galaxy Buds Live, auricolari Bluetooth che puoi abbinare a qualsiasi smartphone tu abbia (e anche tablet). Li trovi a 57,99€ su eBay, con spedizione completamente gratuita. Ti consiglio però di fare in fretta, perché sono indicati come "oggetto di tendenza", quindi le unità a disposizione potrebbero terminare nel giro di qualche ora.

Samsung Galaxy Buds Live: impossibile resistere allo sconto eBay di oltre 100 euro!

I Samsung Galaxy Buds Live sono tra gli auricolari true wireless di punta del gigante sud-coreano. Si distinguono dagli altri modelli di auricolari Bluetooth per la loro forma ovale e la tecnologia di cancellazione attiva del rumore. Assolutamente non scontata.

Gli auricolari sono dotati di driver altoparlanti da 12 millimetri per una qualità audio cristallina e di tre microfoni per una buona resa di chiamata. La tecnologia di cancellazione attiva del rumore, anche nota come "ANC" (Active Noise Cancelling), blocca i rumori ambientali indesiderati e isolare l'utente dal mondo esterno. Ma all'occorrenza, sono presenti anche due microfoni esterni per consentire all'utente di ascoltare i suoni ambientali quando necessario.

I Samsung Galaxy Buds Live supportano il Bluetooth 5.0 e sono dotati di una batteria con una durata di circa 6 ore con una singola carica, con un totale di 21 ore di durata della batteria con la custodia di ricarica. La custodia di ricarica può essere caricata tramite USB-C o wireless.

Gli auricolari sono compatibili con i dispositivi Samsung Galaxy (e ci mancherebbe!), ma anche con altri dispositivi Android e iOS. Inoltre, gli auricolari sono compatibili con l'assistente vocale di Samsung, Bixby, nonché con Google Assistant e Siri.

Gli auricolari TWS a marchio Samsung sono venduti da fabio_store, venditore professionale con feedback positivo del 100% e oltre 170mila recensioni di utenti soddisfatti.

