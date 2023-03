Se c'è un brand che si sta facendo notare più degli altri in queste Offerte di Primavera Amazon, è sicuramente Samsung. Tantissimi prodotti del colosso sudcoreano sono in forte sconto, come gli auricolari Bluetooth Galaxy Buds Live. Li puoi infatti acquistare a soli 59€ anziché 189€ sfruttando lo sconto immediato del 69%.

Samsung Galaxy Buds Live: clamoroso sconto con le Offerte di Primavera Amazon

I Galaxy Buds Live di Samsung hanno una forma abbastanza insolita e forse proprio per questo diventata già iconica. A vederli, sembrano quasi dei fagioli, ma il comfort è assicurato. Puoi starne certo. Anche la custodia (necessaria per la ricarica) ha il suo perché, con linee morbide ed eleganti.

Design Open Type: l'assenza di tappi in-ear, insieme alle prese d'aria, riducono al minimo la sensazione di avere le orecchie tappate.

Alla base degli auricolari Bluetooth c'è la tecnologia di AKG, un brand che è sinonimo di qualità assoluta. C'è ad esempio la cancellazione attiva del rumore che - insieme ai tre microfoni - garantisce un suono cristallino durante le chiamate.

Ma non c'è solo l'impeccabile qualità dell'audio a rendere speciali i Galaxy Buds Live. I "fagioli" di Samsung supportano infatti le interazioni touch: con tap e swipe puoi gestire la riproduzione dei contenuti multimediali e le chiamate in entrata/uscita.

Come anticipato poco sopra, gli auricolari Bluetooth del gigante sud-coreano sono compatibili sia con iOS (iPhone) che con Android, quindi il principale problema che emerge durante la scelta di un prodotto (la compatibilità, appunto) è già eliminato.

📢 Lo sconto del 69% sui Samsung Galaxy Buds Live sarà attivo fino alle 23:59 del 29 marzo perché parte delle Offerte di Primavera Amazon. Questo significa che se vuoi concludere l'affare... devi sbrigarti!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.