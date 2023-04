Errore di prezzo o meno, non dovresti temporeggiare troppo. Sì, perché non capita tutti i giorni di poter approfittare di uno sconto del 66% sui Samsung Galaxy Buds Live, auricolari Bluetooth con controlli touch compatibili con iOS, Android, macOS e Windows.

La spedizione è gratuita per tutti gli abbonati Prime, ma la buona notizia è che li paghi solo 57,99€ anziché 170€. Meglio di così...

Samsung Galaxy Buds Live: il super sconto (-66%) è servito

I Galaxy Buds Live di Samsung si fanno notare per una forma abbastanza insolita. A vederli, sembrano quasi dei fagioli, ma - anche stando ai commenti in rete - il comfort è assicurato. Anche la custodia (necessaria per la ricarica) ha il suo perché, con linee morbide ed eleganti.

Design Open Type: l'assenza di tappi in-ear, insieme alle prese d'aria, riducono al minimo la sensazione di avere le orecchie tappate.

Alla base degli auricolari Bluetooth c'è la tecnologia di AKG, un brand che è sinonimo di qualità assoluta. C'è ad esempio la cancellazione attiva del rumore che - insieme ai tre microfoni - garantisce un suono cristallino durante le chiamate.

Ma non c'è solo l'impeccabile qualità dell'audio a rendere speciali i Galaxy Buds Live. I "fagioli" di Samsung supportano infatti le interazioni touch: con tap e swipe puoi gestire la riproduzione dei contenuti multimediali e le chiamate in entrata/uscita.

Come anticipato poco sopra, gli auricolari Bluetooth del gigante sud-coreano sono compatibili sia con iOS (iPhone) che con Android, quindi il principale problema che emerge durante la scelta di un prodotto (la compatibilità, appunto) è già eliminato.

Se cerchi auricolari Bluetooth di ottima qualità a buon prezzo, non dovresti perdere altro tempo. Lo sconto del 66% sui Galaxy Buds Live di Samsung potrebbe avere breve durata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.