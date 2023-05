Samsung Galaxy Buds Live su Amazon in SCONTO al 70%

Oggi Amazon ha deciso di fare una vera e propria follia e sta proponendo degli auricolari wireless spettacolari a un prezzo incredibile. Non perdere l'occasione dunque, metti subito nel tuo carrello Samsung Galaxy Buds Live a soli 49,99 euro, invece che 169 euro.

In questo momento quindi puoi avvalerti di uno sconto pazzesco del 70% e avrai un risparmio totale di ben 119 euro. Ti puoi portare a casa delle cuffiette Bluetooth che regalano un suono meraviglioso. Sono perfette sia per ascoltare musica che per fare chiamate. Hanno un design innovativo che garantisce il massimo del comfort e possiedono una batteria enorme.

Samsung Galaxy Buds Live: l'eccellenza a prezzo tagliato

Samsung Galaxy Buds Live sono delle cuffiette Bluetooth d'eccellenza e oggi le puoi avere a molto meno del prezzo originale. Sono state progettate in modo da adattarsi perfettamente alle orecchie e quindi risultano molto comode. Pesano solo 5,6 grammi e, una volta infilate nelle orecchie, sono praticamente invisibili.

Ogni auricolare possiede 3 microfoni, uno interno i due esterni, che migliorano le chiamate e anche la qualità della tua voce. Grazie all'assenza di tappi e alle prese d'aria non ti sembrerà nemmeno di indossarle. Parlando invece di autonomia, sono in grado di durare per 21 ore totali e per 6 ore con una sola ricarica.

Non ci sono dubbi, a questo prezzo sono da avere a tutti i costi. Però l'offerta è destinata a durare poco, quindi vai subito su Amazon e acquista i tuoi Samsung Galaxy Buds Live a soli 49,99 euro, invece che 169 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.