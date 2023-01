Samsung Galaxy Buds Live: Amazon crea un'OFFERTA IRRIPETIBILE per gli auricolari

La comodità degli auricolari wireless in-ear è fuori discussione, dato che permettono a chiunque di vivere la vita di tutti i giorni ed effettuare attività di vario genere senza dover rinunciare ad ascoltare la musica o a rispondere a delle chiamate importanti, il tutto senza la scomodità dei fili ad incombere. Anche Samsung la pensa così, e con i suoi auricolari Galaxy Buds Live vuole sottolinearlo, dando prova delle proprie capacità.

Da oggi i fruitori hanno un'occasione davvero da non perdere, perché potranno aggiudicarsi i Samsung Galaxy Buds Live su Amazon a soli 70,89€, ovvero uno sconto gigante pari ad oltre la metà del prezzo pieno (che è fissato a 169,00€).

Samsung Galaxy Buds Live

Questi auricolari in alluminio, come detto, sono senza fili e in-ear, così che possiate svolgere in tutta comodità le attività giornaliere, dall'allenamento all'aria aperta, allo spostamento sui mezzi pubblici in compagnia della musica, o rispondere a delle chiamate in momenti in cui non potete reggere il vostro smartphone vicino all'orecchio.

La colorazione di questi Samsung Galaxy Buds Live in offerta è nera (Mystic Black), e sfrutta il Bluetooth come tecnologia di comunicazione. Il pacchetto di vendita su Amazon in sconto prevede anche la presenza di una custodia di ricarica, ovviamente i due auricolari, 2 set di archetti, un cavo USB-C, e ovviamente una guida rapida per l'utilizzo del prodotto. Non dimentichiamoci inoltre della qualità del suono, sempre altissima e che prevede anche la cancellazione attiva del rumore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.