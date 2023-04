Samsung Galaxy Buds Live al 66% su Amazon, prezzo SHOCK

Oggi ti voglio segnalare questa offerta spettacolare che ti permette di acquistare degli auricolari wireless di ottima qualità a un prezzo davvero vantaggioso. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Buds Live a soli 57,99 euro, invece che 169 euro.

Non ci sono errori, il prezzo è esattamente questo. Oggi puoi beneficiare di uno sconto del 66% e risparmiare ben 111 euro sul totale. Queste cuffiette Bluetooth godono di un audio eccellente sia per fare chiamate che per ascoltare musica. Sono leggere, molto comode e hanno una batteria che dura tantissimo.

Samsung Galaxy Buds Live: auricolari wireless eccellenti

Samsung Galaxy Buds Live sono state progettate con un design innovativo e, una volta messe alle orecchie praticamente spariscono. Rimangono stabili e non pesano niente. Grazie ai driver da 12 mm e un canale dedicato ai bassi godrai di un suono eccezionale. Potrai percepire ogni strumento musicale e ogni nota nelle tue canzoni preferite.

Anche le chiamate saranno perfette. Infatti questi auricolari hanno tre microfoni con una tecnologia che filtra i rumori esterni e migliora la qualità della tua voce. Così chi ti ascolta ti udrà perfettamente. E poi grazie alla custodia pratica e leggera potrai avere ben 21 ore di autonomia. Fino a 6 ore con una sola ricarica.

Non pensarci troppo perché un prezzo del genere è destinato a durare poco. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista i tuoi Samsung Galaxy Buds Live a soli 57,99 euro, invece che 169 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

